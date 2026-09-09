В Малайзии разбился санитарный вертолёт, погибли пять человек

Четверо медработников и пилот погибли при крушении санитарного вертолёта в малайзийском штате Саравак. Катастрофа произошла 8 сентября рядом с аэропортом Лонг-Леланг, сообщает The Star.

Вертолёт BO-105 выполнял рейс в рамках программы Flying Doctor Service, которая обеспечивает медицинскую помощь жителям отдалённых районов. На борту находились врач, его помощник, две медсестры и пилот.

По предварительной информации, машина вылетела из города Мири и упала возле конца взлётно-посадочной полосы в Лонг-Леланге. Управление гражданской авиации Малайзии подтвердило происшествие. Причины катастрофы установит бюро расследования авиационных происшествий при Министерстве транспорта.

Ранее два пилота погибли при крушении истребителя F-4 Phantom на авиашоу в Греции. Самолёт выполнял показательный полёт неподалёку от Афин. Сообщалось, что перед падением он загорелся в воздухе. Тела членов экипажа обнаружили на месте катастрофы.