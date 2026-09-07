Самолёты не летят, пассажиры нервничают: Сотни россиян заперты в Азии после извержения вулкана
Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау
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Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к сбоям в авиасообщении и затронуло сотни россиян, находящихся в Азии. По данным SHOT, авиакомпании отменяют и переносят рейсы из-за распространения вулканического пепла.
AirAsia отменила либо перенесла все перелёты в Джакарту и обратно. Singapore Airlines также отменила часть рейсов между Сингапуром и индонезийской столицей. Изменения в расписании затронули Qantas и местных перевозчиков.
Задерживается и рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву. Туроператоры заранее переводят часть пассажиров на другие рейсы, чтобы снизить риск того, что туристы окажутся среди тех, чьи перелёты отменят.
Вулканический пепел представляет опасность для воздушных судов: частицы могут попасть в двигатели. Поэтому перевозчики корректируют маршруты и отменяют рейсы в районах, где сохраняется угроза извержения.
Напомним, в Индонезии зафиксировали около десяти выбросов лавы и пепла из вулкана Анак-Кракатау, сопровождавшихся подземными толчками. Вулкану присвоен третий уровень опасности из четырёх, при этом угрозы крупного цунами власти пока не видят.
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