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Опубликовано 7 сентября, 13:11

Самолёты не летят, пассажиры нервничают: Сотни россиян заперты в Азии после извержения вулкана

Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oldravvv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oldravvv

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к сбоям в авиасообщении и затронуло сотни россиян, находящихся в Азии. По данным SHOT, авиакомпании отменяют и переносят рейсы из-за распространения вулканического пепла.

  • Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Фото © Telegram / SHOT
    Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Фото © Telegram / SHOT
  • Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Фото © Telegram / SHOT
    Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Фото © Telegram / SHOT

Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Фото © Telegram / SHOT

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AirAsia отменила либо перенесла все перелёты в Джакарту и обратно. Singapore Airlines также отменила часть рейсов между Сингапуром и индонезийской столицей. Изменения в расписании затронули Qantas и местных перевозчиков.

Задерживается и рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву. Туроператоры заранее переводят часть пассажиров на другие рейсы, чтобы снизить риск того, что туристы окажутся среди тех, чьи перелёты отменят.

Вулканический пепел представляет опасность для воздушных судов: частицы могут попасть в двигатели. Поэтому перевозчики корректируют маршруты и отменяют рейсы в районах, где сохраняется угроза извержения.

В Индонезии вернут деньги пассажирам отменённых из-за извержения вулкана рейсов
В Индонезии вернут деньги пассажирам отменённых из-за извержения вулкана рейсов

Напомним, в Индонезии зафиксировали около десяти выбросов лавы и пепла из вулкана Анак-Кракатау, сопровождавшихся подземными толчками. Вулкану присвоен третий уровень опасности из четырёх, при этом угрозы крупного цунами власти пока не видят.

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Дарья Денисова
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