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Опубликовано 5 сентября, 16:18

Два пилота погибли при крушении F-4 Phantom на авиашоу в Греции

Место крушения. Обложка © ТАСС / AP

Место крушения. Обложка © ТАСС / AP

Два пилота погибли при крушении истребителя F-4 Phantom во время авиашоу в Греции. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти.

Самолёт потерпел катастрофу во время показательного полёта возле Афин. Ранее сообщалось, что истребитель загорелся в воздухе во время выполнения программы. Спасатели обнаружили тела членов экипажа на месте падения воздушного судна.

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Ранее Life.ru рассказывал о крушении мотодельтаплана в Сахалинской области, в результате которого погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, обстоятельства аварии устанавливаются.

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Юрий Лысенко
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