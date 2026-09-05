Два пилота погибли при крушении F-4 Phantom на авиашоу в Греции

Два пилота погибли при крушении истребителя F-4 Phantom во время авиашоу в Греции. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти.

Самолёт потерпел катастрофу во время показательного полёта возле Афин. Ранее сообщалось, что истребитель загорелся в воздухе во время выполнения программы. Спасатели обнаружили тела членов экипажа на месте падения воздушного судна.

Ранее Life.ru рассказывал о крушении мотодельтаплана в Сахалинской области, в результате которого погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, обстоятельства аварии устанавливаются.