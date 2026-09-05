Число погибших при крушении парома у Кирении выросло до 13

Число погибших при крушении пассажирского парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 13. Ещё 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщает CNN Türk.

Новое тело обнаружили во время продолжающейся поисково-спасательной операции. Турецкие суда и спасательные подразделения обследуют море и район, где затонуло судно.

Поиски 15 пропавших пассажиров продолжаются без перерыва. В операции участвуют силы, направленные в том числе из Турции. Параллельно идёт расследование причин катастрофы. Ранее были арестованы девять сотрудников, связанных с эксплуатацией судна, в том числе капитан. Следствие ведётся при участии турецких властей.

Ранее Life.ru сообщал, что пассажирский паром перевернулся и затонул у берегов Северного Кипра недалеко от Кирении. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, после чего началась масштабная поисково-спасательная операция.