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Опубликовано 5 сентября, 11:06

Число погибших при крушении парома у Кирении выросло до 13

Обложка © X / Tek Haber Ajansı (TEKHA)

Обложка © X / Tek Haber Ajansı (TEKHA)

Число погибших при крушении пассажирского парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 13. Ещё 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщает CNN Türk.

Новое тело обнаружили во время продолжающейся поисково-спасательной операции. Турецкие суда и спасательные подразделения обследуют море и район, где затонуло судно.

Поиски 15 пропавших пассажиров продолжаются без перерыва. В операции участвуют силы, направленные в том числе из Турции. Параллельно идёт расследование причин катастрофы. Ранее были арестованы девять сотрудников, связанных с эксплуатацией судна, в том числе капитан. Следствие ведётся при участии турецких властей.

Мать пропавшей при крушении парома у Кипра женщины назвала её светлым человеком
Мать пропавшей при крушении парома у Кипра женщины назвала её светлым человеком

Ранее Life.ru сообщал, что пассажирский паром перевернулся и затонул у берегов Северного Кипра недалеко от Кирении. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, после чего началась масштабная поисково-спасательная операция.

Больше новостей о крупных авариях, крушениях и спасательных операциях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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