Затонувший катамаран FiloJet обнаружили у Кипра на глубине 550 м

Спасатели обнаружили у северного побережья Кипра объект, который может оказаться затонувшим пассажирским катамараном FiloJet. Он находится на глубине около 550 метров, заявил лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман.

Окончательно подтвердить, что это именно FiloJet, пока нельзя. Объект ещё предстоит детально изучить. По словам Эрхюрмана, поисково-спасательная операция не остановится ночью. Специалисты продолжают работать как на поверхности, так и на морском дне.

За ходом работ с борта спасательно-разведывательного судна ВМС Турции TCG Işın наблюдает сам Эрхюрман. В среду к району крушения должен подойти TCG Alemdar — второе судно, предназначенное для глубоководных поисково-спасательных операций.

Катамаран FiloJet следовал из Кирении в турецкий Ташуджу и потерпел крушение 30 августа. Как сообщал Life.ru после трагедии, на борту находились 267 человек: восемь погибли, а ещё 18 числились пропавшими без вести. В рамках расследования задержали капитана и семерых членов экипажа.