После крушения парома у берегов Северного Кипра спасли 241 человека, 18 ищут

Спасатели обнаружили 249 человек после крушения парома FiloJet у берегов Северного Кипра. Восемь пассажиров погибли, поиски ещё 18 человек продолжаются. Об этом сообщил президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман в эфире TRT Haber.

«К настоящему времени обнаружены 249 человек, к сожалению, 8 из них погибли. Поиски 18 человек продолжаются», — сказал он.

Ранее власти сообщали о поисках 23 пассажиров парома.

По данным властей ТРСК, всего на борту находились 267 человек. Вскоре после выхода в море судно попало в шторм и начало набирать воду. Затем паром перевернулся и затонул на глубине 514 метров.

Трагическая катастрофа произошла недалеко от Кирении. Российские дипломаты пока не располагают информацией о россиянах среди пассажиров FiloJet, в том числе среди спасённых и тех, кого продолжают искать.