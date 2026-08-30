После крушения парома у берегов Северного Кипра спасли 241 человека, 18 ищут
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Спасатели обнаружили 249 человек после крушения парома FiloJet у берегов Северного Кипра. Восемь пассажиров погибли, поиски ещё 18 человек продолжаются. Об этом сообщил президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман в эфире TRT Haber.
«К настоящему времени обнаружены 249 человек, к сожалению, 8 из них погибли. Поиски 18 человек продолжаются», — сказал он.
Ранее власти сообщали о поисках 23 пассажиров парома.
По данным властей ТРСК, всего на борту находились 267 человек. Вскоре после выхода в море судно попало в шторм и начало набирать воду. Затем паром перевернулся и затонул на глубине 514 метров.
Трагическая катастрофа произошла недалеко от Кирении. Российские дипломаты пока не располагают информацией о россиянах среди пассажиров FiloJet, в том числе среди спасённых и тех, кого продолжают искать.
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