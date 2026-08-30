Посольство РФ не получило данных о россиянах на затонувшем у Кипра пароме

Посольство России в Никосии пока не получило данных о россиянах среди пассажиров затонувшего у берегов Северного Кипра парома Filo Jet. Об этом в дипмиссии заявили РИА «Новости».

«Мы пока не получили данных, что там были россияне. Ни среди спасённых, ни среди 23 человек, которых ищут», — сообщили в посольстве.

На борту Filo Jet находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Судно перевернулось в море недалеко от Кирении, после чего началась масштабная поисково-спасательная операция. Число жертв крушения Filo Jet достигло семи, а поиски 23 человек продолжаются. Премьер ТРСК Унал Устель сообщил, что к этому моменту спасатели доставили в безопасное место 237 пассажиров.