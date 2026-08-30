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30 августа, 14:44

Потерпевший крушение у Кирении паром полностью затонул на глубине 514 м

Обложка © Х / vegasyx

Обложка © Х / vegasyx

Паром, который перевернулся у берегов Северного Кипра, полностью затонул и теперь лежит на глубине 514 метров. Об этом сообщил телеканалу AHaber министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.

«Паром полностью затонул и находится на глубине 514 метров», — сказал он.

Причины крушения пока неизвестны — их будут устанавливать по записям «чёрных ящиков». Связь с паромом прервалась через 35 минут после того, как он вышел из порта.

«Мы выясним причину крушения парома после анализа чёрных ящиков», — заявил Арыклы.

Шесть военных кораблей Турции ищут пассажиров затонувшего у Кирении парома
Шесть военных кораблей Турции ищут пассажиров затонувшего у Кирении парома

По последним данным, погибли семь человек, спасены 237 пассажиров и членов экипажа, ещё 23 человека продолжают искать. Судно с 259 пассажирами и 8 членами экипажа перевернулось в двух с половиной километрах от берега города Гирне (греческое название Кирения).

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Наталья Афонина
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