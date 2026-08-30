Шесть военных кораблей Турции ищут пассажиров затонувшего у Кирении парома

У берегов Северного Кипра перевернулся пассажирский паром, и Турция направила на его поиски военные корабли, катера береговой охраны и вертолёты. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МВД.

«30 августа поступила информация о том, что пассажирское судно FiloJet с 259 пассажирами и 8 членами экипажа на борту, следовавшее из порта Гирне (ТРСК) в порт Ташуджу (Турция), начало набирать воду и находится под угрозой затопления примерно в 4 милях от порта Гирне», — говорится в сообщении.

Для спасения людей в район происшествия отправили 4 катера береговой охраны Северного Кипра, пассажирское судно Aksunger-3, а также ещё 5 катеров и 2 вертолёта. Кроме того, к операции подключили 6 военных кораблей Турции.

Ранее Life.ru сообщал о крушении парома Filo Jet с туристами у берегов Северного Кипра. Судно вышло из Кирении в сторону турецкого порта Ташуджу. Вскоре после выхода в море оно попал в шторм, начало набирать воду и перевернулось. В Сети появилось видео, как пассажиры перевернувшегося парома кричат по-русски «Вижу корабль!»