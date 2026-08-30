Паром с 279 туристами затонул у Северного Кипра, на обломках слышна русская речь

Пассажирский паром Filo Jet примерно с 279 пассажирами перевернулся в море неподалёку от побережья Северного Кипра вскоре после выхода из порта Кирении. На месте развёрнута масштабная спасательная операция, сообщает TRT Haber со ссылкой на министра общественных работ и транспорта Эрхана Арыклы.

Катамаран следовал из Кирении в турецкий Ташуджу. Примерно в четырёх милях от берега судно начало набирать воду, после чего опрокинулось. К месту ЧП направили катера береговой охраны, вертолёт, гражданские суда и частные лодки. Пассажиров снимают с аварийного парома и переводят на другие корабли.

В порту Кирении подготовили машины скорой помощи и пункт для оказания первой помощи. Причины аварии пока не установлены, однако власти отмечают сильное волнение на море. На кадрах с места событий слышна русская речь.

Подтверждённой информации о погибших на данный момент не поступало. Спасательная операция продолжается.

Похожая крупная авария произошла в июле у берегов Гайаны. Тогда Life.ru сообщал о крушении пассажирского парома со 116 людьми на борту, после сигнала бедствия в районе начали масштабную поисково-спасательную операцию.