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30 августа, 11:35

«Вижу корабль!»: Появилось видео с пассажирами перевернувшегося парома Filo Jet у Кипра

Пассажиры тонущего у Кипра парома забрались на корпус и сняли ожидание спасения

Обложка © X / MersinPortal

Обложка © X / MersinPortal

В Сети появилось видео, снятое пассажирами потерпевшего аварию судна Filo Jet у берегов Северного Кипра. На кадрах люди в спасательных жилетах собрались на части перевернувшегося корпуса, оставшейся над водой, и ждут прибытия помощи.

Одетые в спасжилеты пассажиры на борту тонущего судна ожидают эвакуации. Видео © X / MersinPortal

«О, вижу там корабль!» — говорит по-русски один из мужчин, когда пассажиры замечают приближающееся судно.

Около 100 человек спасли с затонувшего по пути в Турцию парома у Северного Кипра
Около 100 человек спасли с затонувшего по пути в Турцию парома у Северного Кипра

Ранее Life.ru сообщал об аварии Filo Jet у берегов Северного Кипра. Filo Jet вышел из порта Кирения в турецкий Ташуджу около полудня 30 августа. Вскоре после выхода в море судно начало набирать воду и перевернулось примерно в двух километрах от берега. Расписание компании Filo Denizcilik подтверждает рейс на этом маршруте в 12:00. По словам Судно с 267 людьми на борту перевернулось вскоре после выхода из Кирении в направлении турецкого Ташуджу, после чего к месту происшествия направили спасательные катера и гражданские суда.

На опубликованных кадрах видно, что судно практически полностью перевернулось, а часть пассажиров оказалась на его корпусе. К месту происшествия направили три катера береговой охраны и несколько гражданских судов.

Причина аварии пока устанавливается. По предварительной информации местных СМИ, капитан заметил поступление воды в носовую часть и попытался развернуть Filo Jet к берегу, однако судно опрокинулось.

Больше новостей об авариях на транспорте и спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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