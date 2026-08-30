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30 августа, 11:30

Около 100 человек спасли с затонувшего по пути в Турцию парома у Северного Кипра

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet

Около 100 человек доставили на берег после крушения парома у побережья Северного Кипра. На борту судна, по предварительным данным, находились около 270 человек. Об этом сообщили власти непризнанной Турецкой республики.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet

Инцидент произошёл примерно в 12:00 по местному времени. Катамаран FiloJet следовал из порта Гирне, также известного как Кирения, в турецкий Ташуджу. Примерно в четырёх милях от побережья судно по неизвестной пока причине начало набирать воду.

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После этого паром перевернулся. Спасательная операция продолжается. На кадрах с места событий слышна русская речь.

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Андрей Бражников
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