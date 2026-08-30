Число погибших при крушении парома у Кирении достигло 7, пропали 23 туриста

«К настоящему времени спасены 237 человек. Погибли семь человек. Поиски 23 продолжаются», — сказал Устель в эфире TRT Haber.

РСТ: Сейчас нет данных о туристах из России на борту затонувшего у Кипра парома

РСТ: Сейчас нет данных о туристах из России на борту затонувшего у Кипра парома

Ранее Life.ru сообщал о самом крушении катамарана Filo Jet с туристами у берегов Северного Кипра. Судно, на борту которого находились 267 человек, вышло из Кирении в сторону турецкого порта Ташуджу. Вскоре после выхода в море катамаран попал в шторм, начал набирать воду и перевернулся. На место направили спасательные суда, вертолёты и береговую охрану, после чего началась масштабная операция по эвакуации пассажиров.