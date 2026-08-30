Число погибших при крушении парома у Кирении достигло 7, пропали 23 туриста
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Число погибших при крушении катамарана у берегов Северного Кипра выросло до семи. Ещё 237 человек удалось спасти, поиски 23 продолжаются, сообщил премьер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.
«К настоящему времени спасены 237 человек. Погибли семь человек. Поиски 23 продолжаются», — сказал Устель в эфире TRT Haber.
Ранее Life.ru сообщал о самом крушении катамарана Filo Jet с туристами у берегов Северного Кипра. Судно, на борту которого находились 267 человек, вышло из Кирении в сторону турецкого порта Ташуджу. Вскоре после выхода в море катамаран попал в шторм, начал набирать воду и перевернулся. На место направили спасательные суда, вертолёты и береговую охрану, после чего началась масштабная операция по эвакуации пассажиров.
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