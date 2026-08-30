Не всех пассажиров тонущего у Кипра парома удалось спасти

Среди пассажиров парома Filo Jet, потерпевшего крушение у берегов Северного Кипра, есть погибшие. Об этом сообщил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель, пока не называя точное число жертв, его слова приводит Sozcu.

По данным мэра Кирении Мурата Шенкула, спасатели добрались примерно до 160 человек. На борту Filo Jet находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа — всего 267 человек.

Спасённых сейчас доставляют в порт. В поисково-спасательной операции участвуют береговая охрана, военные вертолёты, катера и гражданские суда.

По словам Шенкула, море в районе Кирении остаётся неспокойным уже второй день. Из-за сложных погодных условий одному из пассажирских судов ранее даже запретили выходить из порта.

Ранее Life.ru сообщал о крушении Filo Jet у берегов Северного Кипра. Пассажиры в спасательных жилетах находились на оставшейся над водой части корпуса и ждали прибытия помощи. Паром следовал из Кирении в турецкий Ташуджу. Вскоре после выхода из порта судно начало набирать воду и перевернулось примерно в двух километрах от берега.