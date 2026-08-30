РСТ: Сейчас нет данных о туристах из России на борту затонувшего у Кипра парома

На текущий момент нет подтверждённых данных о наличии организованных групп туристов из России на борту парома, затонувшего у берегов Северного Кипра. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Организация следит за ситуацией.

«РСТ уточняет информацию о возможном присутствии российских организованных туристов среди пассажиров. На данный момент подтвержденных данных о наличии орг туристов из России на борту нет», — говорится в сообщении.

Напомним, паром Filo Jet следовал из Кирении в турецким Ташуджу. Вскоре после выхода из Северного Кипра судно начало набирать воду и перевернулось. Всё произошло в двух километрах от берега. Пассажиры надели спасательные жилеты и в ожидании помощи встали на оставшейся над водой части кормы. На борту находилось 267 человек, известно о спасении как минимум 160 пассажиров. Есть погибшие.