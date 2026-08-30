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30 августа, 17:01

Капитана парома и семерых членов экипажа задержали после крушения у Кипра

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Капитана катамарана FiloJet и ещё семерых членов экипажа задержали в рамках расследования морской катастрофы у берегов Северного Кипра. Об этом заявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.

«Каждый аспект этого инцидента будет расследован. Будет выявлена даже малейшая халатность», — подчеркнул Устель.

Число погибших при крушении парома у берегов Кипра выросло до восьми
Число погибших при крушении парома у берегов Кипра выросло до восьми

Напомним, всего на борту FiloJet находились 267 человек. Катамаран перевернулся в море недалеко от Кирении. Российские дипломаты пока не получали данных о россиянах среди пассажиров судна, в том числе среди спасённых и тех, кого продолжают искать.

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Юрий Лысенко
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