Капитана парома и семерых членов экипажа задержали после крушения у Кипра

Капитана катамарана FiloJet и ещё семерых членов экипажа задержали в рамках расследования морской катастрофы у берегов Северного Кипра. Об этом заявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.

«Каждый аспект этого инцидента будет расследован. Будет выявлена даже малейшая халатность», — подчеркнул Устель.

Напомним, всего на борту FiloJet находились 267 человек. Катамаран перевернулся в море недалеко от Кирении. Российские дипломаты пока не получали данных о россиянах среди пассажиров судна, в том числе среди спасённых и тех, кого продолжают искать.