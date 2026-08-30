Число погибших при крушении парома у берегов Кипра выросло до восьми

Число погибших при крушении пассажирского катамарана у берегов Северного Кипра выросло до восьми, передаёт TRT Haber со ссылкой на министра транспорта частично признанной республики Эрхана Арыклы. Ещё 17 человек числятся пропавшими без вести, их ищут.

Известно, что после выхода в море паром попал в шторм и начал набирать воду, почле чего перевернулся и затонул на глубине 514 метров.

Напомним, всего на борту находились 267 человек. Судно перевернулось в море недалеко от Кирении. Российские дипломаты пока не получали данных о россиянах на борту затонувшего катамарана.