Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 08:49

Мать пропавшей при крушении парома у Кипра женщины назвала её светлым человеком

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мать россиянки, которая числится пропавшей после крушения пассажирского парома FiloJet у берегов Кипра, рассказала о дочери. В беседе с 360.ru женщина назвала её добрым и светлым человеком.

«Она была очень хорошим человеком, самым лучшим, светлым. Её все уважали. Семья была очень хорошая, и муж замечательный, доченька», — сказала мать пропавшей.

Речь идёт о россиянке, которая находилась на борту судна вместе с семьёй. После катастрофы одну гражданку России удалось спасти, а вторая остаётся в списках пропавших без вести.

Напомним, что 30 августа 2026 года у побережья Северного Кипра произошло крушение скоростного парома Filo Jet, который выполнял рейс из Кирении в турецкий Ташуджу. Судно затонуло примерно в 2,5 километра от берега недалеко от порта Гирне. Ранее Life.ru рассказывал о судьбе семьи из Тольятти, оказавшейся среди пассажиров затонувшего у Кипра парома: восьмилетняя дочь пропавшей россиянки чудом спаслась после крушения FiloJet.

Учительница из Тольятти пропала без вести после крушения парома у берегов Кипра
Учительница из Тольятти пропала без вести после крушения парома у берегов Кипра

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • кипр
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar