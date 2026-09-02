Мать пропавшей при крушении парома у Кипра женщины назвала её светлым человеком

Мать россиянки, которая числится пропавшей после крушения пассажирского парома FiloJet у берегов Кипра, рассказала о дочери. В беседе с 360.ru женщина назвала её добрым и светлым человеком.

«Она была очень хорошим человеком, самым лучшим, светлым. Её все уважали. Семья была очень хорошая, и муж замечательный, доченька», — сказала мать пропавшей.

Речь идёт о россиянке, которая находилась на борту судна вместе с семьёй. После катастрофы одну гражданку России удалось спасти, а вторая остаётся в списках пропавших без вести.

Напомним, что 30 августа 2026 года у побережья Северного Кипра произошло крушение скоростного парома Filo Jet, который выполнял рейс из Кирении в турецкий Ташуджу. Судно затонуло примерно в 2,5 километра от берега недалеко от порта Гирне. Ранее Life.ru рассказывал о судьбе семьи из Тольятти, оказавшейся среди пассажиров затонувшего у Кипра парома: восьмилетняя дочь пропавшей россиянки чудом спаслась после крушения FiloJet.