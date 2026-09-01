Учительница из Тольятти пропала без вести после крушения парома у берегов Кипра

Учительница английского языка из Тольятти числится пропавшей после крушения парома у берегов Северного Кипра. Об этом сообщает SHOT.

Речь идет о 36-летней Юлии О. — единственной россиянке, которую сейчас не могут найти. Женщина путешествовала на судне вместе с мужем, гражданином Турции по имени Айхан, и их восьмилетней дочерью. Ребёнка удалось вытащить из воды, сейчас девочка в безопасности.

Семья постоянно проживала в Анкаре. Юлия устроилась в местную частную школу с углубленным изучением иностранных языков, где вела уроки английского. До переезда она работала по той же специальности в Самарской области: в обычной средней школе и лингвистическом центре в Тольятти.

Ранее в дипмиссии РФ заявляли, что после инцидента с паромом Filojet без вести пропала одна россиянка. Сначала поступали сведения о её гибели, позже информацию скорректировали.

Напомним, 30 августа 2026 года у берегов Северного Кипра вблизи порта Гирне (Кирения) потерпел крушение скоростной паром Filo Jet, следовавший по маршруту Кирения – Ташуджу (Турция). На борту судна, затонувшего в 2,5 км от берега, находились 267 человек, включая 259 пассажиров и 8 членов экипажа. По последним данным, жертвами трагедии стали 8 человек, более 18 числятся пропавшими без вести, большинство пассажиров были спасены. Спасательная операция продолжается при участии авиации и катеров, причина крушения устанавливается следствием. На Северном Кипре объявили трёхдневный траур после трагедии.