На Северном Кипре объявили трёхдневный траур после кораблекрушения
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Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра объявили трёхдневный траур после крушения судна у берегов острова. Решение принято после гибели пассажиров парома FiloJet, который затонул во время шторма.
О введении траура сообщил телеканал Haver Global со ссылкой на решение властей ТРСК. Он продлится с 31 августа по 2 сентября.
Кораблекрушение произошло после выхода FiloJet в море. Судно попало в шторм, начало набирать воду, перевернулось и в итоге затонуло на глубине 514 метров.
Ранее Life.ru писал, что после крушения FiloJet у берегов Северного Кипра спасатели обнаружили 249 человек. Восемь пассажиров погибли, а поиски ещё 18 человек продолжились. Всего на борту находились 267 человек. Россиян среди них не было.
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