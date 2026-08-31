На Северном Кипре объявили трёхдневный траур после кораблекрушения

Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра объявили трёхдневный траур после крушения судна у берегов острова. Решение принято после гибели пассажиров парома FiloJet, который затонул во время шторма.

О введении траура сообщил телеканал Haver Global со ссылкой на решение властей ТРСК. Он продлится с 31 августа по 2 сентября.

Кораблекрушение произошло после выхода FiloJet в море. Судно попало в шторм, начало набирать воду, перевернулось и в итоге затонуло на глубине 514 метров.