Россиян не оказалось среди погибших при крушении судна у Кипра
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Среди погибших и пассажиров затонувшего у берегов Северного Кипра судна россиян не оказалось. Турко-кипрские власти подтвердили эту информацию российскому посольству в Никосии.
В диппредставительстве уточнили, что граждан России нет не только среди погибших, но и среди пассажиров, которые после крушения обратились за медицинской помощью.
«Среди погибших, а также среди пассажиров затонувшего судна, которые обратились за оказанием помощи в медицинские учреждения на севере Кипра, граждан Российской Федерации нет», – сообщили в посольстве ТАСС.
Крушение произошло после того, как судно FiloJet вышло в море и попало в шторм. На борту находились 267 человек, а сам паром в итоге перевернулся и затонул на глубине 514 метров.
Ранее Life.ru писал о крушении парома FiloJet у берегов Северного Кипра. Спасатели обнаружили 249 человек, однако восемь пассажиров погибли, а поиски остальных продолжаются.
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