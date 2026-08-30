Россиян не оказалось среди погибших при крушении судна у Кипра

Среди погибших и пассажиров затонувшего у берегов Северного Кипра судна россиян не оказалось. Турко-кипрские власти подтвердили эту информацию российскому посольству в Никосии.

В диппредставительстве уточнили, что граждан России нет не только среди погибших, но и среди пассажиров, которые после крушения обратились за медицинской помощью.

«Среди погибших, а также среди пассажиров затонувшего судна, которые обратились за оказанием помощи в медицинские учреждения на севере Кипра, граждан Российской Федерации нет», – сообщили в посольстве ТАСС.

Крушение произошло после того, как судно FiloJet вышло в море и попало в шторм. На борту находились 267 человек, а сам паром в итоге перевернулся и затонул на глубине 514 метров.

Ранее Life.ru писал о крушении парома FiloJet у берегов Северного Кипра. Спасатели обнаружили 249 человек, однако восемь пассажиров погибли, а поиски остальных продолжаются.