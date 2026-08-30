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30 августа, 19:18

Россиян не оказалось среди погибших при крушении судна у Кипра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Среди погибших и пассажиров затонувшего у берегов Северного Кипра судна россиян не оказалось. Турко-кипрские власти подтвердили эту информацию российскому посольству в Никосии.

В диппредставительстве уточнили, что граждан России нет не только среди погибших, но и среди пассажиров, которые после крушения обратились за медицинской помощью.

«Среди погибших, а также среди пассажиров затонувшего судна, которые обратились за оказанием помощи в медицинские учреждения на севере Кипра, граждан Российской Федерации нет», – сообщили в посольстве ТАСС.

Крушение произошло после того, как судно FiloJet вышло в море и попало в шторм. На борту находились 267 человек, а сам паром в итоге перевернулся и затонул на глубине 514 метров.

Капитана парома и семерых членов экипажа задержали после крушения у Кипра
Капитана парома и семерых членов экипажа задержали после крушения у Кипра

Ранее Life.ru писал о крушении парома FiloJet у берегов Северного Кипра. Спасатели обнаружили 249 человек, однако восемь пассажиров погибли, а поиски остальных продолжаются.

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Юния Ларсон
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