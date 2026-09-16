В Лос-Анджелесе рухнул вертолёт, погибли три человека

Вертолёт потерпел крушение в Лос-Анджелесе неподалёку от места крупного ДТП. В результате происшествия погибли как минимум три человека, ещё один пострадал. Такой информацией делится CBS News.

Вертолёт потерпел крушение около места ДТП в Лос-Анджелесе. Видео © X / Chronicles of Q

Воздушное судно рухнуло вечером во вторник в районе Чатсворт между коммерческими зданиями. После падения на месте начался пожар.

По предварительным данным, вертолёт мог быть связан с одним из местных СМИ. Точная принадлежность воздушного судна официально пока не подтверждена, как и количество находившихся на борту людей. Причина крушения также остаётся неизвестной.

Ранее три человека погибли при крушении небольшого самолёта на западе Германии. Воздушное судно упало в поле в районе Хайнсберг в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Причины крушения пока неизвестны. Также не раскрывается информация о членах экипажа и том, выполнял ли самолёт частный или иной рейс.