СК назвал две версии крушения самолёта в Татарстане
СК: Ошибка пилота или поломка могли привести к крушению самолёта в Татарстане
Обложка © MAX / Центральное МСУТ СК России
Ошибка пилотирования или техническая неисправность могли привести к крушению легкомоторного самолёта Cessna 172 в селе Шемордан в Татарстане. Эти две версии сейчас рассматривает следствие, сообщили в Центральном МСУТ СК России.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — говорится в сообщении.
Напомним, что Cessna 172 рухнул в селе Шемордан в Татарстане. Самолёт упал в огород частного дома примерно в 11:00, пилот и пассажир погибли. На земле никто не пострадал, разрушений также не было.
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