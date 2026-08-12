Легкомоторный самолёт упал в Самарской области при орошении полей

Падение легкомоторного самолёта в Самарской области произошло во время орошения полей. О чрезвычайном происшествии 12 августа рассказали представители Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что речь идёт о воздушном судне Ан-2. Оно выполняло сельскохозяйственные задачи в Кошкинском районе.

В результате случившегося пилот получил травмы. Его госпитализировали, о состоянии здоровья мужчины пока не сообщается.

На место аварии оперативно выехали следователи и криминалисты. Им предстоит восстановить картину произошедшего.

Обстоятельства инцидента уточняются. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ, которая предполагает наказание за причинение крупного ущерба при нарушении правил движения.

Напомним, лёгкий транспортный самолёт упал утром 12 августа в районе населённого пункта Новая Жизнь. Пострадавшего пилота доставили в Кошкинскую центральную районную больницу.