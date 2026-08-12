Лёгкий транспортный самолёт потерпел крушение в Самарской области

Лёгкий транспортный самолёт упал утром 12 августа в Кошкинском районе Самарской области. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Новая Жизнь, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о падении воздушного судна поступило спасателям в 05:30 по местному времени (04:30 мск). По предварительным данным, погибших нет, один человек получил травмы.

Пострадавшего доставили в Кошкинскую центральную районную больницу. Обстоятельства произошедшего и дополнительные сведения устанавливаются.

Ранее в американском штате Юта потерпел крушение тяжёлый пожарный вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane. Воздушное судно участвовало в тушении крупного лесного пожара Widemouth 2. На его борту находились два человека.