Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 16:09

Два человека погибли при крушении легкомоторного Piper PA-28 в Австрии

Место крушения легкомоторного самолёта в Австрии. Обложка © X / ivancp25

Место крушения легкомоторного самолёта в Австрии. Обложка © X / ivancp25

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австрии. Как пишет газета Kronen Zeitung, Piper PA-28 упал в районе населённого пункта Нойхаус, на борту находились пилот, 47-летняя пассажирка, 15-летняя девушка и 41-летний мужчина, который и заказал полёт в качестве подарка спутнице.

Организатора рейса и его несовершеннолетнюю племянницу госпитализировали. И если у мужчины выявили серьёзные травмы, то девушке повезло гораздо больше — она уже покинула медицинское учреждение.

Воздушное судно упало на пересечённой местности, что осложнило спасательную операцию. Предварительно, причиной аварии могла стать техническая неисправность. По словам очевидцев, самолёт издавал резкий шум. На месте работают специалисты.

Легкомоторный самолёт врезался в самый высокий небоскрёб Пекина CITIC Tower
Легкомоторный самолёт врезался в самый высокий небоскрёб Пекина CITIC Tower

Ранее легкомоторный самолёт потерпел крушение в Ленинградской области. Пилот погиб. Воздушное судно совершило аварийную посадку в Волосовском районе.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Австрия
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar