Два человека погибли при крушении легкомоторного Piper PA-28 в Австрии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австрии. Как пишет газета Kronen Zeitung, Piper PA-28 упал в районе населённого пункта Нойхаус, на борту находились пилот, 47-летняя пассажирка, 15-летняя девушка и 41-летний мужчина, который и заказал полёт в качестве подарка спутнице.

Организатора рейса и его несовершеннолетнюю племянницу госпитализировали. И если у мужчины выявили серьёзные травмы, то девушке повезло гораздо больше — она уже покинула медицинское учреждение.

Воздушное судно упало на пересечённой местности, что осложнило спасательную операцию. Предварительно, причиной аварии могла стать техническая неисправность. По словам очевидцев, самолёт издавал резкий шум. На месте работают специалисты.

Ранее легкомоторный самолёт потерпел крушение в Ленинградской области. Пилот погиб. Воздушное судно совершило аварийную посадку в Волосовском районе.