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26 июня, 13:20

Легкомоторный самолёт врезался в самый высокий небоскрёб Пекина CITIC Tower

Последствия столкновения. Обложка © ТАСС / AP / Han Guan Ng

Последствия столкновения. Обложка © ТАСС / AP / Han Guan Ng

В Пекине легкомоторное воздушное судно столкнулось с самым высоким небоскрёбом города — башней CITIC Tower, известной как Чайна-Цзунь. Об этом сообщает The Sun.

После удара горящие обломки самолёта рухнули возле восточного входа в здание. Фасад небоскрёба получил повреждения в месте столкновения, однако значительных разрушений конструкциям удалось избежать. Всех сотрудников экстренно эвакуировали.

По данным Global.hk пилот вылетел из аэропорта Шифоси примерно за полчаса до происшествия, однако в ходе полёта внезапно отклонился от курса, а связь с ним пропала. Пассажиров с ним не было. Судьба лётчика неизвестна, точных сообщениях о жертвах или пострадавших внутри здания пока нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, разбившаяся машина Sunward SA60L Aurora эксплуатируется компанией Shuangyue General Aviation Beijing. На

Башня Чайна-Цзунь входит в десятку высочайших сооружений мира. Её высота составляет 528 метров, в здании насчитывается 108 этажей. Небоскрёб сдали в эксплуатацию в 2018 году. Причины и обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

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Накануне вечером в Канаде близ Форт-Симпсона разбился самолёт авиаразведки Bird Dog, помогавший тушить лесной пожар. На борту находились три человека. Спасатели прибыли на место, сведений о пострадавших пока нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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