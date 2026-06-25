Самолёт авиаразведки разбился в Канаде при тушении лесного пожара

Самолёт авиаразведки Bird Dog потерпел крушение недалеко от канадского города Форт-Симпсон. Воздушное судно участвовало в тушении лесного пожара. На его борту находились три человека. Эту информацию подтвердили в управлении по охране лесов от пожаров Северо-Западных территорий Канады (NWT Fire).

«Мы можем подтвердить, что серьёзный инцидент с участием самолёта Bird Dog недалеко от Форт-Симпсона обернулся крушением. На борту воздушного судна находились три человека. Самолёт обеспечивал поддержку усилий по тушению лесного пожара», — указано в заявлении ведомства в соцсетях.

На место происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб. Информация о состоянии пилота и пассажиров пока отсутствует.

Ранее на Аляске разбился вертолет Береговой охраны США MH-60 Jayhawk. Инцидент произошел в районе города Ситка. Эта машина обычно выполняет поисково-спасательные миссии.