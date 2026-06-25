Вертолёт с президентом Израиля Герцогом аварийно сел после столкновения с птицей

Вертолёт ВВС Израиля с президентом Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает The Jerusalem Times.

Инцидент произошёл после церемонии памяти павших в операции «Нерушимая скала», которая проходила на горе Герцель в Иерусалиме. В полёте машина столкнулась с пернатым, из-за чего на борту возникли неполадки.

Пилот сумел экстренно посадить вертолёт на авиабазе Пальмахим недалеко от Тель-Авива. Никто из находившихся внутри не пострадал. Главе государства немедленно предоставили новое воздушное судно.

Пострадавшую машину сейчас обследуют технические специалисты. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Аляске спасательные службы ведут операцию после крушения вертолёта Береговой охраны США. Инцидент произошёл 22 июня в районе города Ситка с воздушным судном MH-60 Jayhawk, которое обычно используется для поисково-спасательных миссий. В настоящее время устанавливается местонахождение экипажа. Причины аварии пока неизвестны, для выяснения обстоятельств назначено расследование.