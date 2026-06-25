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Регион
25 июня, 18:53

Вертолёт с президентом Израиля Герцогом аварийно сел после столкновения с птицей

Ицхак Герцог. Обложка © ТАСС / EPA / MICK TSIKAS

Ицхак Герцог. Обложка © ТАСС / EPA / MICK TSIKAS

Вертолёт ВВС Израиля с президентом Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает The Jerusalem Times.

Инцидент произошёл после церемонии памяти павших в операции «Нерушимая скала», которая проходила на горе Герцель в Иерусалиме. В полёте машина столкнулась с пернатым, из-за чего на борту возникли неполадки.

Пилот сумел экстренно посадить вертолёт на авиабазе Пальмахим недалеко от Тель-Авива. Никто из находившихся внутри не пострадал. Главе государства немедленно предоставили новое воздушное судно.

Пострадавшую машину сейчас обследуют технические специалисты. Начато расследование обстоятельств случившегося.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Аляске спасательные службы ведут операцию после крушения вертолёта Береговой охраны США. Инцидент произошёл 22 июня в районе города Ситка с воздушным судном MH-60 Jayhawk, которое обычно используется для поисково-спасательных миссий. В настоящее время устанавливается местонахождение экипажа. Причины аварии пока неизвестны, для выяснения обстоятельств назначено расследование.

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Юрий Лысенко
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