На Аляске разбился вертолёт Береговой охраны США, ведётся спасательная операция

На Аляске спасательные службы проводят операцию после крушения вертолёта Береговой охраны США. Инцидент произошёл 22 июня в районе города Ситка. Воздушное судно MH-60 Jayhawk, которое обычно используется для поисково-спасательных миссий, потерпело аварию, и в настоящее время власти пытаются установить местонахождение экипажа и оценить обстановку.

«Береговая охрана США активно реагирует на сообщение о крушении вертолёта MH-60 Jayhawk, <…> произошедшем сегодня в Ситке, штат Аляска», — сказано в заявлении ведомства.

Причины инцидента пока остаются неизвестными. Для выяснения обстоятельств будет проведено расследование.

MH-60T Jayhawk — это американский средний спасательный вертолёт береговой охраны США, созданный на базе планера Navy H-60 Seahawk. Оснащённый двумя турбовальными двигателями T700-GE-401C, он развивает максимальную скорость около 333 км/ч и имеет дальность до 1300 км. Машина несёт комплекс поискового оборудования (РЛС, ИК-системы переднего обзора) и способна проводить спасательные операции в сложных метеоусловиях и ночью, поднимая на борт до шести носилок с пострадавшими.