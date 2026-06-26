Пилот рейса США — Канада внезапно спятил и принялся дёргать штурвал, самолёт спасли ремнями и молитвами

На рейсе авиакомпании PAL Airlines, следовавшем из США в Канаду, возникла внештатная ситуация с командиром экипажа. Пассажирам пришлось удерживать пилота до аварийной посадки, пишет The New York Post.

Инцидент произошёл 24 июня после вылета из аэропорта Ньюарка в направлении Галифакса. На борту находился 61 пассажир. Внезапно воздушное судно начало резко менять курс. Очевидец и отец двоих сыновей Родни Макдональд рассказал, что самолёт вилял, будто кто-то беспорядочно дёргал штурвал.

Бортпроводницы вытащили потерявшего контроль над собой командира из кабины. Макдональд бросился на помощь. Сорок минут его вместе с экипажем удерживали в проходе, фиксируя ремнями безопасности, пока второй пилот взял управление на себя.

Лайнер совершил экстренную посадку в Бостоне. У трапа дежурили машины скорой помощи. Позднее рейс возобновили, и пассажиры добрались до пункта назначения около половины десятого вечера по местному времени.

Трагический инцидент ранее произошёл во время полёта российского рейса. На самолёте, следовавшем из Москвы в Омск, скончался пассажир. После вылета из Шереметьево 37-летний мужчина вскочил с места и начал бегать по салону с ножницами, пытаясь прорваться в кабину. Пассажиры обезоружили его и связали хомутами. Позже его развязали, однако дебошир потерял сознание и умер.