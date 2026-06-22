Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 08:03

Дебошир пытался напасть на пассажиров ножницами и ломился к пилоту самолёта Москва – Омск, а потом умер

Пассажир умер после дебоша на борту самолёта Москва — Омск

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Пассажир умер во время рейса Москва — Омск. Как пишет Mash, сначала мужчина дебоширил на борту самолёта, его удалось скрутить, но позже он потерял сознание и скончался.

По данным телеграм-канала, после вылета из Шереметьево 37-летний пассажр вскочил с места и начал бегать по салону с ножницами и ломиться в кабину пилота. Окружающим удалось отнять у него «холодное оружие» и связать пластиковыми хомутами. Через некоторое время мужчина успокоился, его развязали, но он потерял сознание и скончался.

«Сгруппируйтесь!» Появилось видео из салона самолёта, экстренно севшего в Сочи
«Сгруппируйтесь!» Появилось видео из салона самолёта, экстренно севшего в Сочи

А ранее на рейсе Utair из Москвы в Нахичевань пассажирка внезапно начала открывать сервисный выход прямо над Каспийским морем. Оказалось, что женщина перепутала дверь с туалетом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar