Дебошир пытался напасть на пассажиров ножницами и ломился к пилоту самолёта Москва – Омск, а потом умер

Пассажир умер во время рейса Москва — Омск. Как пишет Mash, сначала мужчина дебоширил на борту самолёта, его удалось скрутить, но позже он потерял сознание и скончался.

По данным телеграм-канала, после вылета из Шереметьево 37-летний пассажр вскочил с места и начал бегать по салону с ножницами и ломиться в кабину пилота. Окружающим удалось отнять у него «холодное оружие» и связать пластиковыми хомутами. Через некоторое время мужчина успокоился, его развязали, но он потерял сознание и скончался.

А ранее на рейсе Utair из Москвы в Нахичевань пассажирка внезапно начала открывать сервисный выход прямо над Каспийским морем. Оказалось, что женщина перепутала дверь с туалетом.