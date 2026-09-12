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Опубликовано 12 сентября, 09:20

Два человека погибли при крушении Cessna 172 в Татарстане

Обложка © ГУ МЧС по Татарстану

Обложка © ГУ МЧС по Татарстану

Легкомоторный самолёт Cessna 172 рухнул на участок частного дома в селе Шемордан в Татарстане. Пилот и пассажир погибли, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Катастрофа произошла примерно в 11:00. Воздушное судно упало в огород дома № 30 на Коммунальной улице. На земле никто не пострадал. Разрушений в результате падения самолёта также нет.

Прибывшие спасатели подтвердили гибель обоих находившихся на борту. Причина крушения устанавливается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии погибли три человека. После падения воздушного судна начался пожар, который потушили спасатели. Обстоятельства катастрофы выясняют профильные ведомства.

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Юрий Лысенко
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