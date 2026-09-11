Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии

Три человека погибли после падения легкомоторного самолёта в Бразилии. Спасатели обнаружили тела погибших на месте крушения. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на пожарную службу.

«Потерпел крушение легкомоторный самолёт. По данным пожарной службы, на месте происшествия были обнаружены тела трёх погибших; их личности пока не установлены», — говорится в публикации.

Крушение самолёта в в Бразилии. Видео © X / Jhannely González | Periodista

После падения самолёта на месте аварии начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, после чего передали информацию о катастрофе в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Специалисты центра вместе с представителями других профильных ведомств продолжат выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее четверо медработников и пилот погибли при крушении санитарного вертолёта в малайзийском штате Саравак. Катастрофа произошла 8 сентября рядом с аэропортом Лонг-Леланг. Вертолёт BO-105 выполнял рейс в рамках программы Flying Doctor Service, которая обеспечивает медицинскую помощь жителям отдалённых районов.