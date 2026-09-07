Пять человек погибли после выезда грузового Boeing за полосу в Майами

Пять человек погибли после инцидента с грузовым самолётом в аэропорту Майами. Ещё пять человек получили травмы. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

По её словам, власти располагают информацией о пяти погибших и пяти пострадавших.

«Мы знаем, что пять человек скончались и ещё пять пострадали», — сказала Кава на пресс-конференции.

Грузовой Boeing 767, который выполнял рейс для Amazon, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы возле международного аэропорта Майами. После этого самолёт загорелся. Из-за происшествия власти временно ограничили работу авиагавани.