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Опубликовано 6 сентября, 20:08

Грузовой Boeing 767 Amazon выкатился за пределы полосы у аэропорта Майами

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealspeedbirdhd

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealspeedbirdhd

Грузовой самолёт Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon, оказался за пределами взлётно-посадочной полосы рядом с международным аэропортом Майами. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента: у воздушного судна заметны повреждения, а рядом с ним поднимается дым.

Самолёт Amazon выкатился за пределы полосы у аэропорта Майами. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealspeedbirdhd

По данным телеканала NBC 6 South Florida, самолёт оказался на территории рядом с аэропортом после нештатной ситуации во время посадки.

После инцидента власти временно ограничили работу аэропорта. В районе воздушной гавани был введён режим остановки вылетов (ground stop), из-за чего часть рейсов столкнулась с задержками. На месте работают экстренные службы, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Информация о возможных пострадавших и причинах инцидента уточняется. Расследование ситуации должны провести авиационные службы США.

В Чехии самолёт спикировал к земле и разбился сразу после взлёта
В Чехии самолёт спикировал к земле и разбился сразу после взлёта

Ранее Life.ru писал, что два человека погибли при крушении небольшого самолёта в американской Калифорнии. Авария произошла в районе города Фресно. Ещё двое человек получили травмы и были доставлены в больницу, при этом причины падения воздушного судна пока остаются неизвестными.

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Юния Ларсон
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