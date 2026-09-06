Грузовой Boeing 767 Amazon выкатился за пределы полосы у аэропорта Майами

Грузовой самолёт Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon, оказался за пределами взлётно-посадочной полосы рядом с международным аэропортом Майами. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента: у воздушного судна заметны повреждения, а рядом с ним поднимается дым.

Самолёт Amazon выкатился за пределы полосы у аэропорта Майами. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealspeedbirdhd

По данным телеканала NBC 6 South Florida, самолёт оказался на территории рядом с аэропортом после нештатной ситуации во время посадки.

После инцидента власти временно ограничили работу аэропорта. В районе воздушной гавани был введён режим остановки вылетов (ground stop), из-за чего часть рейсов столкнулась с задержками. На месте работают экстренные службы, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Информация о возможных пострадавших и причинах инцидента уточняется. Расследование ситуации должны провести авиационные службы США.

Ранее Life.ru писал, что два человека погибли при крушении небольшого самолёта в американской Калифорнии. Авария произошла в районе города Фресно. Ещё двое человек получили травмы и были доставлены в больницу, при этом причины падения воздушного судна пока остаются неизвестными.