В Чехии самолёт спикировал к земле и разбился сразу после взлёта

Пилот погиб при крушении сверхлёгкого самолёта Alto вскоре после взлёта с аэродрома Вшень в Чехии. Мужчина находился в кабине один, сообщает чешский портал Aktu.cz.

Авария произошла вечером 29 августа во время встречи пилотов. После отрыва от полосы воздушное судно начало выполнять правый разворот, а затем рухнуло в поле за дорогой неподалёку от аэродрома.

На помощь сразу бросились находившиеся поблизости люди, однако спасти лётчика не удалось. От полученных травм он скончался на месте. Причину катастрофы предстоит установить специалистам. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Разбившийся Alto первого поколения произведён чешской компанией Direct Fly. Двухместный цельнометаллический самолёт оснащается двигателем Rotax 912 ULS, имеет размах крыла 8,2 метра и развивает крейсерскую скорость около 180 км/ч.

Похожая трагедия произошла несколько дней назад в Австрии. Life.ru тогда сообщал о столкновении двух сверхлёгких самолётов над виноградником, после которого оба воздушных судна загорелись и рухнули, а два пилота погибли.