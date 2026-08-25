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25 августа, 06:31

Два самолёта столкнулись в небе над виноградником в Австрии, есть жертвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Два сверхлёгких самолёта столкнулись в воздухе неподалёку от австрийского Лангенлойса, после чего загорелись и рухнули на землю. Оба пилота — 36 и 70 лет — погибли. О трагедии сообщает региональная редакция ORF.

По предварительной версии, один из бортов выполнял роль буксировщика и поднял в воздух планер. После его отцепления самолёт начал выполнять разворот. В это же время с аэродрома взлетел второй сверхлёгкий борт, который примерно на высоте 350 метров врезался в буксировщик. Сам планер в столкновении не участвовал.

От удара обе машины вспыхнули ещё в воздухе. Горящие обломки рухнули в виноградники и разлетелись на несколько сотен метров. К месту ЧП стянули пожарных, полицию и медиков, для тушения задействовали в том числе водомёты. Причину катастрофы предстоит установить следователям.

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21 августа Life.ru сообщал об аварийной посадке самолёта Ан-3 на Сахалине. После приземления судно сразу же загорелось. Находившиеся на борту восемь человек успели самостоятельно эвакуироваться, пострадавших не было.

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Владимир Озеров
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