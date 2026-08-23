Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 13:03

Самолёты разлетелись как игрушки: Мощный шторм устроил переполох в аэропорту в Италии

Шторм перевернул самолёты и остановил работу аэропорта Форли в Италии

Обложка © X / Turbine Traveller

Обложка © X / Turbine Traveller

Мощный шторм раскидал легкомоторные самолёты в аэропорту итальянского Форли и вынудил воздушную гавань временно прекратить работу. О последствиях непогоды сообщили власти региона Эмилия-Романья и местные СМИ.

Мощный шторм раскидал легкомоторные самолёты. Видео © X / Turbine Traveller

Сильнейшие порывы ветра сдвинули с места три воздушных судна, причём одно из них находилось в процессе посадки. По данным местных изданий, несколько небольших самолётов перевернуло. Порывы в районе Форли превышали 100 км/ч.

Из-за разбушевавшейся стихии аэропорт закрыли примерно на час. Непогода также повалила в городе множество деревьев, повредила линии электропередачи и привела к локальным отключениям электричества. Информации о пострадавших в аэропорту не поступало.

Шторм обрушился на Калининградскую область — пострадал человек, повалены сотни деревьев
Шторм обрушился на Калининградскую область — пострадал человек, повалены сотни деревьев

Ранее Life.ru писал о сбоях в авиасообщении из-за непогоды в Сочи. Тогда сразу четыре пассажирских самолёта ушли на запасные аэродромы из-за прогнозировавшихся сильных ливней и гроз.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Погода
  • Италия
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar