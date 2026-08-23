Самолёты разлетелись как игрушки: Мощный шторм устроил переполох в аэропорту в Италии

Мощный шторм раскидал легкомоторные самолёты в аэропорту итальянского Форли и вынудил воздушную гавань временно прекратить работу. О последствиях непогоды сообщили власти региона Эмилия-Романья и местные СМИ.

Мощный шторм раскидал легкомоторные самолёты. Видео © X / Turbine Traveller

Сильнейшие порывы ветра сдвинули с места три воздушных судна, причём одно из них находилось в процессе посадки. По данным местных изданий, несколько небольших самолётов перевернуло. Порывы в районе Форли превышали 100 км/ч.

Из-за разбушевавшейся стихии аэропорт закрыли примерно на час. Непогода также повалила в городе множество деревьев, повредила линии электропередачи и привела к локальным отключениям электричества. Информации о пострадавших в аэропорту не поступало.

Ранее Life.ru писал о сбоях в авиасообщении из-за непогоды в Сочи. Тогда сразу четыре пассажирских самолёта ушли на запасные аэродромы из-за прогнозировавшихся сильных ливней и гроз.