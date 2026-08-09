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9 августа, 06:13

Четыре самолёта ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Обложка © Telegram / Аэропорт Сочи

Обложка © Telegram / Аэропорт Сочи

Четыре самолёта ушли на запасные аэродромы из-за прогнозируемых ливней и гроз в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

По прогнозам синоптиков, 9 и 10 августа в городе ожидаются сильные дожди и грозы. Кроме того, над акваторией Чёрного моря возможно формирование смерчей.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В настоящий момент, по решению авиакомпаний, 4 воздушных судна ушли на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что ситуация зависит от фактических погодных условий.

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Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в московском аэропорту Шереметьево, а также в Саранске, Пензе и Саратове. Росавиация позже сообщила о возобновлении работы Домодедово и Жуковского, при этом ограничения ввели ещё в ряде аэропортов.

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Дарья Денисова
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