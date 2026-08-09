В Шереметьево 9 августа вводили ограничения на приём и выпуск самолётов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в московском аэропорту Шереметьево. Авиагавань снова принимает и отправляет рейсы без прежних ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее Шереметьево принимало и отправляло самолёты по согласованию с соответствующими органами. Такой порядок действовал из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Росавиация также сняла ограничения в аэропортах Саранска, Пензы и Саратова. Позднее ведомство сообщило о возобновлении приёма и выпуска самолётов в Домодедово и Жуковском.

Дополнительные временные ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Росавиация также закрыла приём и выпуск самолётов в Ульяновске, Казани и Бугульме. Такие же меры начали действовать в Нижнекамске, Самаре и Уфе.

Ведомство объяснило решения необходимостью обеспечить безопасность полётов. Согласно действующему извещению NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгород пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Четырёхлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Девятилетнему ребёнку и троим взрослым медики помогли на месте, ещё восемь человек направили в больницы Белгорода. После взрывов загорелись два автомобиля и частный дом. Предварительно, повреждения получили более четырёх многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты.