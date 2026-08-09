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9 августа, 01:55

Самолёт Delta вернулся в аэропорт Атланты из-за задымления в кабине пилотов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Пассажирский самолёт американской авиакомпании Delta был вынужден прервать полёт вскоре после вылета из международного аэропорта Атланты. Причиной стало задымление в кабине пилотов, сообщает телеканал NBC.

Рейс 2204, вылетевший утром 9 августа, взял курс на возвращение в аэропорт вылета. Экипаж зафиксировал появление дыма в кабине и передал сигнал тревоги. По информации телеканала, на борту находились около двухсот пассажиров и шесть членов экипажа. Самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал.

В авиакомпании Delta подтвердили, что лайнер отправлен на техническую проверку, а пассажиров начали пересаживать на другие рейсы для продолжения путешествия.

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Виталий Приходько
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