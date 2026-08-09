Самолёт Delta вернулся в аэропорт Атланты из-за задымления в кабине пилотов

Пассажирский самолёт американской авиакомпании Delta был вынужден прервать полёт вскоре после вылета из международного аэропорта Атланты. Причиной стало задымление в кабине пилотов, сообщает телеканал NBC.

Рейс 2204, вылетевший утром 9 августа, взял курс на возвращение в аэропорт вылета. Экипаж зафиксировал появление дыма в кабине и передал сигнал тревоги. По информации телеканала, на борту находились около двухсот пассажиров и шесть членов экипажа. Самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал.

В авиакомпании Delta подтвердили, что лайнер отправлен на техническую проверку, а пассажиров начали пересаживать на другие рейсы для продолжения путешествия.

Ранее в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро потерпел крушение вертолёт Robinson R44. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека — пилот и три женщины. Обломки воздушного судна были обнаружены авиационными спасателями на крутом склоне в труднодоступной лесной зоне района Виста-Шинеза.