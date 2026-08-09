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9 августа, 01:39

Четыре человека погибли в результате крушения вертолёта в Рио-де-Жанейро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Attapol Yiemsiriwut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Attapol Yiemsiriwut

В национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро потерпел крушение вертолёт Robinson R44. Как сообщает портал G1 со ссылкой на пожарную службу, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека — пилот и три женщины.

Обломки воздушного судна были обнаружены авиационными спасателями на крутом склоне в труднодоступной лесной зоне района Виста-Шинеза.

По данным журналистов, после падения вертолёт взорвался из-за разлива топлива, и пламя перекинулось на лесной массив. Тела погибших сильно обгорели, их личности пока не установлены. В настоящее время спасательные службы обследуют место трагедии.

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Ранее в американском штате Юта потерпел крушение тяжёлый пожарный вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane. Воздушное судно участвовало в тушении крупного лесного пожара Widemouth 2. На его борту находились два человека, однако их состояние пока неизвестно.

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Виталий Приходько
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