«Хотят сократить маршрут»: Раскрыты главные причины аварий в малой авиации

Экономия топлива и нарушения установленной схемы полёта нередко становятся причинами аварий в малой авиации, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов. По его словам, к опасным ситуациям приводит недостаточная дисциплина экипажей.

В комментарии для 360.ru эксперт отметил, что пилоты могут отклоняться от маршрута или пытаться сократить отдельные этапы полёта из-за требований компаний снизить расход керосина. Подобная практика, по его мнению, существенно повышает риск происшествий.

«С малой авиацией, когда отказы двигателей бывают, в истории довольно много таких случаев, но в общей массе авиационных полётов это не часто, но случается», — заключил экс-КВС.