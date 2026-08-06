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6 августа, 11:37

«Хотят сократить маршрут»: Раскрыты главные причины аварий в малой авиации

Эксперт Романов: Экономия керосина часто приводит к крушениям в малой авиации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Экономия топлива и нарушения установленной схемы полёта нередко становятся причинами аварий в малой авиации, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов. По его словам, к опасным ситуациям приводит недостаточная дисциплина экипажей.

В комментарии для 360.ru эксперт отметил, что пилоты могут отклоняться от маршрута или пытаться сократить отдельные этапы полёта из-за требований компаний снизить расход керосина. Подобная практика, по его мнению, существенно повышает риск происшествий.

«С малой авиацией, когда отказы двигателей бывают, в истории довольно много таких случаев, но в общей массе авиационных полётов это не часто, но случается», — заключил экс-КВС.

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