«Хотят сократить маршрут»: Раскрыты главные причины аварий в малой авиации
Эксперт Романов: Экономия керосина часто приводит к крушениям в малой авиации
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Экономия топлива и нарушения установленной схемы полёта нередко становятся причинами аварий в малой авиации, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов. По его словам, к опасным ситуациям приводит недостаточная дисциплина экипажей.
В комментарии для 360.ru эксперт отметил, что пилоты могут отклоняться от маршрута или пытаться сократить отдельные этапы полёта из-за требований компаний снизить расход керосина. Подобная практика, по его мнению, существенно повышает риск происшествий.
«С малой авиацией, когда отказы двигателей бывают, в истории довольно много таких случаев, но в общей массе авиационных полётов это не часто, но случается», — заключил экс-КВС.
Ранее СК возбудил уголовное дело о пропаже легкомоторного самолёта Cessna в Приангарье. Позже пилоты вышли на связь через самодельное радио. Их уже нашли и эвакуировали, они госпитализированы.
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