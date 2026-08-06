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6 августа, 04:00

Экипаж пропавшего самолёта Cessna эвакуировали после крушения в Приангарье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Экипаж самолёта Cessna 182, который пропал во время патрулирования лесов в Иркутской области, эвакуировали после обнаружения воздушного судна. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Вертолёт авиационного поисково-спасательного центра доставил двух пилотов в Бодайбо. По словам главы области, мужчины получили лишь незначительные травмы — ссадины и ушибы. Сейчас они проходят медицинский осмотр.

Как рассказал губернатор, сам самолёт при происшествии получил минимальные повреждения. Причины случившегося специалистам ещё предстоит установить, однако главным итогом стало то, что оба члена экипажа выжили.

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Cessna 182 выполняла полёт для наблюдения за лесами Бодайбинского района и контроля за пожарной обстановкой. 3 августа самолёт должен был прибыть в посёлок Мама, но в назначенное время не вышел на связь и не вернулся. Для поиска воздушного судна были задействованы самолёт Ан-26, вертолёт Ми-8 и дополнительный борт Cessna. 5 августа пропавший самолёт удалось обнаружить, после чего спасатели приступили к эвакуации экипажа.

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Артём Гапоненко
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