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5 августа, 12:13

Пропавший в Иркутской области самолёт Cessna найден, пилоты живы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пропавший в Иркутской области самолёт Cessna 182 обнаружен, экипаж жив. Пилоты вышли на связь со спасателями, сообщил SHOT.

Лётчики рассказали, что находятся примерно в ста километрах от Бодайбо. Воздушное судно удалось посадить, несмотря на сложные метеоусловия. После приземления экипаж двое суток оставался на сопке без средств связи, пытаясь передать сигнал о своём местонахождении. Сейчас за выжившими вылетел вертолёт спасателей.

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Напомним, борт патрулировал леса Бодайбинского района для мониторинга пожаров. Ещё 3 августа он должен был прибыть в посёлок Мама, однако в срок не вернулся. Поиски развернули с привлечением самолёта Ан-26, вертолёта Ми-8 и ещё одной Cessna.

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Юрий Лысенко
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