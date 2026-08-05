Пропавший в Иркутской области самолёт Cessna найден, пилоты живы

Пропавший в Иркутской области самолёт Cessna 182 обнаружен, экипаж жив. Пилоты вышли на связь со спасателями, сообщил SHOT.

Лётчики рассказали, что находятся примерно в ста километрах от Бодайбо. Воздушное судно удалось посадить, несмотря на сложные метеоусловия. После приземления экипаж двое суток оставался на сопке без средств связи, пытаясь передать сигнал о своём местонахождении. Сейчас за выжившими вылетел вертолёт спасателей.

Напомним, борт патрулировал леса Бодайбинского района для мониторинга пожаров. Ещё 3 августа он должен был прибыть в посёлок Мама, однако в срок не вернулся. Поиски развернули с привлечением самолёта Ан-26, вертолёта Ми-8 и ещё одной Cessna.