Кобзев показал первые фото с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье

Появились первые фото с места падения легкомоторного самолёта Cessna 182, пропавшего в Бодайбинском районе Иркутской области. Воздушное судно столкнулось с сопкой и получило серьёзные повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Появились первые кадры с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье. Фото © Telegram / Кобзевнасвязи

Появились первые кадры с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье. Фото © Telegram / Кобзевнасвязи

Кадры с места показывают, что самолёт сильно пострадал от удара. Тем не менее случилось чудо — люди выжили при жёсткой посадке. Им оказывается медицинская помощь.

Появились первые кадры с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье. Фото © Telegram / Кобзевнасвязи

Появились первые кадры с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье. Фото © Telegram / Кобзевнасвязи

На месте работают спасатели и следователи. Им предстоит выяснить, что именно привело к крушению. Стоит отметить, что Бодайбинский район — один из самых труднодоступных в Иркутской области, окружён тайгой и сопками. Любая авиакатастрофа там осложняется логистикой спасательных служб.

Напомним, что самолёт Cessna 182 выполнял полёт для наблюдения за лесами Бодайбинского района и контроля за пожарной обстановкой. 3 августа борт должен был прибыть в посёлок Мама, но в назначенное время не вышел на связь и не вернулся. Для поиска воздушного судна были задействованы самолёт Ан-26, вертолёт Ми-8 и дополнительный борт Cessna. 5 августа пропавший самолёт удалось обнаружить, после чего спасатели приступили к эвакуации экипажа.