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5 августа, 12:55

Пилоты пропавшей в Приангарье Cessna вышли на связь через самодельное радио

Легкомоторный самолёт Cessna 182. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Легкомоторный самолёт Cessna 182. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Пилот и лётчик-наблюдатель пропавшего в Приангарье лесопожарного самолёта Cessna 182 вышли на связь через самодельную радиостанцию. Об этом в «Максе» рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Они связались с пролетавшим мимо рейсом «Бодайбо — Иркутск».

«Они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты... Также попросили передать родителям, что живы и здоровы.», — написал глава региона.

Кобзев: В Приангарье создали группу для поиска пропавшего самолёта Cessna
Кобзев: В Приангарье создали группу для поиска пропавшего самолёта Cessna

Напомним, вышеуказанный борт пропал 3 августа. Экипаж выполнял работы по мониторингу района на предмет лесных пожаров, однако в посёлок Мама авиаторы так и не вернулись. Поиски велись два дня, к операции привлекали самолёт Ан-26, вертолёт Ми-8 и ещё одну Cessna. Сегодня стало известно, что пилоты целы и невредимы — они смогли посадить воздушное судно и самостоятельно выйти на связь. Они находятся примерно в ста километрах от Бодайбо.

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Матвей Константинов
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