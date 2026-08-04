Кобзев: В Приангарье создали группу для поиска пропавшего самолёта Cessna

В Иркутской области создали рабочую группу для координации поисков самолёта Cessna 182, пропавшего в Бодайбинском районе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Кобзев создал группу для поиска самолёта с двумя людьми на борту. Видео © МАКС / #Кобзевнасвязи

«Приняли решение создать рабочую группу по координации поисковых работы. Её возглавит заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин», — написал Кобзев в своём канале в «Максе».

Министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин сообщил, что поисковые службы пока не нашли воздушное судно. Работы проходят на большой территории, где нет населённых пунктов. Обследование местности осложняет туман. В 08:30 по местному времени из Бодайбо вылетел вертолёт авиакомпании «Ангара». Он направился к границе Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз получили координаты Cessna. Из Мирного на поиски отправился самолёт Ан-26. Росавиация координирует операцию. Если поисковые службы обнаружат Cessna, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении дополнительных бортов.

Пропавший лёгкомоторный самолёт принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Организация выполняет авиационные работы по контракту с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов. На борту находятся командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель. Второй член экипажа работает в Мамском авиационном отделении.

Ранее сообщалось, что самолёт Cessna 182 перестал выходить на связь во время мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском районе. На борту находились два человека. Воздушное судно вылетело из посёлка Мама и должно было вернуться туда в 20:50. Данные трекера показали, что после осмотра пожара экипаж направился к Бодайбо, облетел город и ушёл на юго-восток. Последние координаты самолёта получили в 13:58. Для поисков планировали привлечь самолёт из Якутии и два вертолёта.