СК возбудил уголовное дело по факту пропажи самолёта с людьми в Приангарье

В Иркутской области начато расследование по факту исчезновения легкомоторного самолёта Cessna 182. Как сообщили в СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов.

«Возбуждено уголовное дело по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном Cessna 182 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Параллельно проверку проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. Известно, что борт авиакомпании «Госавиа» выполнял лесопатрульный рейс из посёлка Мама в сторону Бодайбо, но вечером 3 августа перестал выходить на связь.

Как ранее сообщалось, в Бодайбинском районе Иркутской области перестал выходить на связь самолёт Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки. На борту находились два человека — лётчик-наблюдатель и командир воздушного судна.